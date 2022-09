“No estamos para negociar con asesinos”: padre de víctima en Chochó

“Si por cada uno de los muchachos le pueden poner 50 años de cárcel y que los pague en Sincelejo, eso sería lo mejor”, anota Alberto Carlos Ibáñez Suárez, el padre de Carlos Alberto que fue el joven que pasó en moto por el lugar donde tenían retenidos a sus amigos, en el cruce de la muerte, y terminó siendo señalado de cómplice de algo que ellos no hicieron y de paso también perdió la vida.

Luz María Mercado, la madre de Carlos Alberto asegura que si el teniente coronel no aceptó cargos “entonces que diga la verdad, que diga quién los mató, que diga quiénes son los otros cómplices para nosotros estar satisfechos con la verdad porque nuestro dolor y sufrimiento no se nos va a quitar. Yo todos los días y a toda hora pienso en mi hijo”, anota la adolorida madre que no se cansa de responsabilizar al teniente coronel Benjamín Núñez de todo lo ocurrido “por eso no le deben rebajar nada. Él tenía que pensar antes lo que iba a hacer con los muchachos que no eran malos ni tampoco del Clan del Golfo como dijo él, ellos eran unos pelaos sanos”, puntualizó.