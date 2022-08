La joven que compuso una canción para sus amigos asesinados en Chochó

“Fue algo tan extraño para la vez lindo, ese día yo estaba en el baño y de repente me viene una melodía. Yo me estaba acordando de los chicos, porque la verdad es que también la estoy pasando un poquito mal, porque a los tres los conocí desde niña; entonces se me viene en el instante la melodía, en menos de cinco minutos saque la canción. De inmediato le digo a mi madre que me pase un lapicero y un cuaderno y escribí la canción apenas salí del baño”, relató Luz en diálogo con EL HERALDO.

En la corta pero inspiradora canción llamada ‘Justicia’ , Luz Angélica Madrigal relata el sufrimiento de las familias y las heridas que deja la partida de los jóvenes sucreños.

“Qué pasó, hoy se preguntan todos porque nos duele tanto sus ausencias, la última vez que los vimos a los ojos nunca imaginamos que esto iba a pasar. Un pueblo, está clamando por justicia. Un pueblo. Está sangrando las heridas las madres. Están llorando sus partidas porque arrebataron tan cruelmente sus vidas. Acabaron con vidas inocentes, con futuros brillantes y excelentes. Sus cuerpos sangrando los dejaron y sin piedad alguna sus vidas apagaron.”, narra Madrigal.