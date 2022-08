Fiscalía pedirá cárcel para policías implicados en crimen en Chochó

La Fiscalía General de la Nación solicitará a Aura Villalba, juez Primero Penal Municipal de Sincelejo con funciones de garantías, que cobije con medida de aseguramiento intramural a los 10 policías que son investigados por participar en el triple crimen en el corregimiento de Chochó, Sucre, en hechos ocurridos el pasado 25 de julio.

El ente acusador le imputará a los uniformados (nueve patrulleros y una subteniente) los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, tortura, privación ilegal de la libertad y ocultamiento de material probatorio. Sin embargo, no todos los detenidos responderán por los mismos cargos imputados.

Según el órgano de control, Rafael Paz Barbosa, Jesús María Bolaños Castro, María Camila Buriticá, Santiago Garavito Díaz, Álvaro Antonio Álvarez Ricardo, Yamid Alfonso Henao Araque, Huber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta Rodríguez y Leila Carolina Ávila Pestana habrían tenido diferentes roles durante y después del asesinato de los menores.

Algunos habrían sido coautores del crimen, otros cómplices y algunos uniformados, de acuerdo con la investigación, ocultaron material probatorio.

Tras el crimen, equipos forenses analizaron las dos camionetas de la Policía que se usaron en el operativo donde fueron detenidos los jóvenes.

En una de ellas ocurrió el crimen, mientras que la otra (que sirvió de escolta a la primera de camino al centro médico Fundación María Reina) fue donde se movilizó el coronel Benjamín Núñez tras haber supuestamente disparado a los hoy fallecidos.

En los vehículos se recolectaron de más de 23 evidencias.

“A los sujetos los suben a la camioneta y luego nos llaman a nosotros y nos subimos. Cuando íbamos saliendo se montó el J3 (Benjamín Núñez) y otro compañero que no sé quién es. Cuando íbamos por una parte del camino le dio un disparo a uno de los sujetos que ya estaba heridos. Nosotros quedamos atónitos. No sabíamos qué hacer o qué decir. Luego él cogió y le dio otros dos tiros y también a los otros que estaban ahí. Nosotros no decíamos nada en el momento, estábamos callados y con miedo de alguna represalia del mando. La mirada de él (Núñez) fue suficiente para que no dijéramos nada o algo así”, contó en diligencias de declaración un patrullero del cual se desconoce su identidad.

“Llegamos a Sincelejo, por la parte de atrás de Mocarí. Estábamos en un semáforo y Luego el coronel se baja y se sube en la otra camioneta que iba atrás”, agregó el patrullero sobre lo sucedido en los vehículos.

Asimismo, la Fiscalía indicó que -con el objetivo de esclarecer los hechos- realizó 196 actividades de campo, criminalística y forense. Además, se llevaron a cabo inspecciones técnicas a los cadáveres, necropsias medicolegales con protocolo de Minnesota y fijaciones fotográficas en el lugar de los hechos.

“También se adelantaron entrevistas, declaraciones juradas, reconocimientos fotográficos y de video, inspecciones en lugares de interés e incautación de armas”, explicaron las fuentes judiciales.

En total, los investigadores estudiaron las grabaciones de 34 videos de cámaras de seguridad.