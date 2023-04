Pastrana cierra la puerta de su partido a Efraín Cepeda y a Carlos Trujillo

Si bien Pastrana adujo que la invitación para hacer parte de la Nueva Fuerza Democrática -que recién recuperó su personería jurídica- es abierta y que quienes hicieron parte de esta pueden regresarse y renunciar a los otros partidos sin que incurran en doble militancia, sin embargo, a los congresistas conservadores Cepeda y Trujillo son los únicos a los que no quieren dentro de la colectividad “porque son unos corruptos entregados al Gobierno. Cepeda nació en la Nueva Fuerza Democrática y si me pide que quiere regresar, que quiere el aval, al igual que Trujillo, no lo tendrán”.

Agregó que su partido, que es el Conservador, “es absolutamente corrupto. Sus directivas están corrompidas. Lo que estamos viendo en el Partido Conservador es la búsqueda de prebendas personales para sus directivos y consiguiendo puesticos. Cada vez que el senador Cepeda, que es el presidente del Directorio Nacional Conservador, dice que hay que ponerle una coma a esta reforma y cambiarle esta frase lo cita Petro al palacio y termina ganándose el "baloto" en cada visita a Petro”.