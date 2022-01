Ades ratifica que en Sucre no hay condiciones para la presencialidad escolar

En Sucre-Sucre, la comunidad ha alzado su voz de rechazo a las aseveraciones de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien considera que todos los colegios están listos para la presencialidad y por eso con videos que han puesto a circular en redes sociales le han demostrado que no es cierto.

Por lo menos en el colegio Aníbal Ojeda, del corregimiento Nariño, la maleza terminó de destruirlo e ir a este a recibir y dictar clases es exponer sus vidas.

La comunidad protestó en el colegio y luego llegó a la zona urbana donde la alcaldesa Elvira Julia Mercado los escuchó y dijo que era una situación conocida por las autoridades del departamento que no quieren ir a visitar al municipio, pero anunció que mañana lunes instalarán una mesa de trabajo para buscarle solución a este grave asunto.

El presidente de Ades sostuvo que en esta semana que inicia se conocerá una radiografía más aproximada de la cruda realidad que afrontan los planteles educativos del sector oficial de Sucre dado que los consejos directivos deben enviar los informes de las sedes más crítica que fueron visitadas por ellos, además una comisión de directivos de Ades también visitó otras sedes del departamento.

“No es un capricho de Fecode ni de Ades decir que las escuelas no están acondicionadas para la presencialidad, es una realidad y el caso ocurrido en Betulia lo ratifica porque no se le hace mantenimiento desde hace años ni a la infraestructura física y menos al mobiliario que en algunas escuelas ya no existe”, anotó Corrales.

Denunció además que si bien hoy el Gobierno Nacional ya no habla de distanciamiento dentro de las aulas estando aún el coronavirus vigente, en las de Sucre hay hacinamiento, al punto que en colegios oficiales como la Normal de Corozal hay salones con 45 estudiantes.

“Los 11 directivos de Ades hemos visitado algunas sedes educativas y nos hemos encontrado con situaciones muy precarias incluso en Sincelejo donde hay unos comedores en muy mal estado. Hemos instado a los miembros de los consejos directivos a que revisen los ambientes pedagógicos, las aulas escolares, las baterías sanitarias y tengan las evidencias para presentarlas a las secretarías de educación, la

Procuraduría y hasta la Defensoría del Pueblo para que le hagan ver al Ministerio de Educación que lo que dice de la presencialidad no es del todo cierto y que en el caso de Sucre no hay buenas condiciones para ello”, precisa el presidente de Ades.

Las directivas sindicales del magisterio no descartan continuar con las visitas de inspección a los colegios en compañía de las personerías municipales y están a la espera de que en esta semana el secretario de educación del departamento Gregorio Casas Rojas les dé audiencia para plantear estas situaciones y buscar soluciones.

Además le van a preguntar al funcionario en qué invirtieron los dineros que el Ministerio de Educación dijo haber destinado a los departamentos “porque la verdad es que los colegios de Sucre eso aún no se ve”.

A partir de mañana inician las clases en Sincelejo, por lo que se estima que el número de quejas por colegios en mal estado puedan aumentar.