Sincé, considerado el municipio cultural del departamento de Sucre, vive dos realidades: la que muestra en las redes sociales el alcalde Andrés Aldana Padilla y la que en verdad afrontan los ciudadanos.

Mientras el mandatario hizo alarde de una caravana navideña con la que le dio la bienvenida a diciembre y que él encabezó disfrazado, los exempleados de los Centros de Vida Cafarnaúm protestaron porque desde hace un año les adeudan tres meses de salarios y no se los han pagado a pesar de los insistentes reclamos.

Al son de cánticos y con pancartas los exempleados se apostaron a un lado de las calles por donde pasó el desfile para cobrarle al alcalde durante el segundo día de protestas que se ha extendido y que este martes 3 de diciembre mantiene sellados con candados el acceso a los centros de vida de los barrios El Cascajito y Bodega que solo empezaron a laborar hace una semana, es decir, por 11 meses adultos mayores en Sincé no tuvieron atenciones.

El alcalde Andrés Aldana Padilla en virtud de las protestas se reunió ayer lunes con una comisión de los exempleados para decirles, según ellos, “que no hay plata y que este año no les podría cancelar la deuda”, por lo que los exempleados informan que su protesta se torna indefinida.

Sin embargo, el alcalde Andrés Aldana Padilla le dijo a EL HERALDO que no es cierto que le hubiese dicho a los ciudadanos que no les iba a pagar por no haber dinero, lo que les dije es que “ellos le están exigiendo unos pagos al municipio sin tener una relación directa con este. Para que el municipio entre a ser solidario, a responder por unos dineros que no se le adeuda, debe iniciarse un proceso ejecutivo laboral en el cual vinculen al municipio y sea un juez de la República, vía administrativa, el que nos ordene a nosotros que debemos hacer esos pagos. Esa es la vía legal. Ellos reclaman unos derechos laborales a través de un tercero que los contrató para una operación y no directamente con el municipio”.

Anotó que si bien los ciudadanos tienen el derecho a la libre protesta, estos se encuentran afectado la prestación de unos servicios a los adultos mayores, por lo que con la Defensoría del Pueblo, Personería y Policía van a realizar un seguimiento al caso.

Reiteró que “esta ha sido una administración que los ha escuchado de forma reiterativa y se les ha explicado las condiciones del contrato y que el municipio no guarda relación directa con ellos”, anotó el alcalde de Sincé.

Además otro sector de los sinceanos está convocando para una Marcha Navideña el viernes 13 de diciembre a partir de las 6:00 de la tarde que parte de la Avenida La Esmeralda. Este evento es para lanzar de manera oficial el acto de revocatoria del mandato de Andrés Aldana Padilla.