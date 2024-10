Con ocasión de los escándalos públicos y las atribuciones de varios hechos delictivos que Welkin Negrette Pinedo le ha hecho a su expareja, el diputado del Centro Democrático en Sucre, Luis Alfonso Álvarez Padilla, este decidió romper su silencio y lo hizo a través de una denuncia que le presentó en la Fiscalía General de la Nación.

En el escrito de 44 folios al que EL HERALDO tuvo acceso, el abogado Inocencio Meléndez Julio, representante judicial para este caso del diputado, le atribuye a la también profesional del derecho la presunta incurrencia en los delitos de calumnia, injuria, falsa denuncia y fraude procesal.

La supuesta comisión de los hechos los resume en 14 situaciones, entre ellas que el 1° de octubre de 2024 en las afueras del centro comercial Guacarí la señora Welkin realizó una denuncia pública a través de un ‘en vivo’ trasmitido por la red social Instagram manifestando que fue víctima del robo de su camioneta por parte del diputado del Centro Democrático, Luis Alfonso Álvarez Padilla, de quien asegura también que es amenazada, hostigada, perseguida y hasta robada.

Dice además la expareja del diputado que las amenazas también cobijan a su hija (menor de edad).

En su momento dijo que el diputado hacía “15 días me mandó unos ampones al municipio de Chinú a seguirme, ya no aguanto más esta situación, necesito la ayuda de todos, hacen 4 meses me mudé de mi casa con miedo, aterrada porque este señor me amenazó con arma de fuego, mi vida y la de mi hija corren peligro”.

Alega el abogado Inocencio Meléndez que la expareja del diputado Luis Alfonso Álvarez ha realizado “varias afirmaciones deshonrosas, que atentan directamente contra la honra y el buen nombre de mi representado, e incluso, realizó manifestaciones falsas relacionadas con presuntas amenazas, persecución y maltrato verbal, sin soportes o fundamentos jurídicos que acrediten sus manifestaciones” y por ello le pide a la Fiscalía que investigue de manera íntegra para efectivamente verificar las circunstancias fácticas en cuanto a la materialización del delito del hurto sobre una camioneta de propiedad de un familiar del diputado y que Welkin estaba utilizando en calidad de préstamo.

Además “se le solicita Sr. Fiscal, se adelanten las actuaciones investigativas con el fin de determinar la presunta comisión del delito de calumnia, injuria y falsa denuncia en la que ha incurrido la señora WELKIN NEGRETTE, habida consideración que, se tienen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que va a aportar el suscrito donde se indican que todos los hechos expuestos ante la opinión pública son completamente falsos y carente de actividad probatoria, por lo que, indiscutiblemente, los delitos denunciados se cumplirían en sus aspectos objetivos y subjetivos del tipo penal”, sostiene Inocencio Meléndez Julio en la denuncia.