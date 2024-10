Cansados de la situación que se está viviendo en el municipio de Sincé, Sucre por las más de 15 obras inconclusas y que están a punto de convertirse en ‘elefante blanco’ por el no pago a extrabajadores de Cafarnaúm y Sincé Escucha, mala prestación de servicios públicos, abandono en el deporte, mal estado de calles y vías corregimentales, aumento de casos de dengue, mala prestación de servicios en el hospital y el retroceso en muchos aspectos del municipio, sus habitantes se plantaron frente a la sede de la alcaldía a reclamar soluciones.

La protesta pacífica del martes 15 de octubre se destacó por ser un rosario de quejas e inconformismo por parte de los participantes en contra del mandato de Andrés Aldana Padilla, a quien le pidieron varias veces que saliera a dar la cara y eso no ocurrió.

El líder social William Aguas Romero rechazó que la ciudadanía exprese masivamente sus inconformidades a través de las redes sociales, pero al momento de ser convocados a eventos como estos, no lo hacen.

“Muchas personas no vienen a este tipo de reuniones porque les da miedo el qué dirán por parte de dirigentes políticos y son indiferentes”.

Agregó que la crisis que tiene Sincé por el acueducto y alcantarillado se debe a que la persona que la maneja no tiene idea sobre servicios públicos, por lo propuso crear una empresa comunitaria de servicios públicos manejada por la comunidad.

A su turno Loraine Aguas Acuña, extrabajadora de Cafarnaúm, donde atendían a los adultos mayores, denunció que desde el año pasado a más de 100 trabajadores les deben 2 meses de salario y la liquidación, y que el alcalde Andrés Aldana los engañó pagándoles un mes el 16 de julio para evitar que le sabotearan las actividades del 20 de julio. Agregó que les descontaban del salario salud y pensión sin recibir estos beneficios y le dejó claro al mandatario que hasta que no le paguen no va a dejar de cobrarles.

Por su parte Karina Aldana, habitante del sector La Bodega, denunció que sus vecinos y ella ya no aguantan los malos olores que emanan las aguas servidas que corren por las calles por el mal estado del alcantarillado.

Cortesía comunidad Sinceanos realizan una protesta pacífica a las afueras de la Alcaldía.

Al personero no le pagan

El personero de Sincé, Mario Calderón Palencia, que también participó del plantón como garante y para hacer valer los derechos de los sinceanos, dijo que desde su oficina han instaurado tutelas por algunas obras inconclusas en el municipio, en busca de respuestas.

Además en el mes de agosto se presentaron en Sincé más de 60 casos de dengue y la Personería se ha quedado pequeña ante tanta queja por parte de la comunidad. También es una víctima porque le adeudan deben varios meses de salario, situación que afronta la mayoría de trabajadores del municipio.

El médico Enrique Bárcenas, denunció malos manejos en el Hospital local por parte de una persona de la que no dijo nombre, pero que los sinceanos conocen, y que los sinceanos no salieron a protestar masivamente porque vendieron el voto y no hacen respetar sus derechos.

“En Sincé no estamos avanzando porque vivimos metidos en la mi%&#a, cuál es la magia de Sincé, o será porque desaparecen los pagos y las obras? alcalde deje de hacer tantos TikTok y trabaje por este pueblo que le quedó grande y lo está convirtiendo en una vereda” señaló Gina Baldovino.

Los asistentes manifestaron su inconformismo porque al plantón no se hicieron presentes concejales ni líderes políticos “solo salen en la época de pedir votos”.

Al tiempo que en la cabecera de Sincé había plantón, en el corregimiento Moralito sus habitantes hicieron lo mismo con pancartas al pie del tanque elevado que es uno de los elefantes blancos que poseen.

El mal estado de las vías impidió que las comunidades rurales se unieran al plantón del centro de Sincé y por eso decidieron mostrar desde sus territorios las pancartas que elaboraron con antelación.

“No tenemos agua, tomamos agua no apta, el tanque elevado no funciona y estamos encerrados en nuestro propio territorio porque el mal estado de las vías no nos permite salir”, dijo una líder de la zona.