Zinedine Zidane, de las canchas a ser imagen de Montblanc

De acuerdo con la firma, la leyenda francesa del fútbol encarna los valores centrales de: todo el mundo puede dejar su huella, si guía su vida con pasión y con un propósito, y si hace lo que realmente le motiva.

El mundo conoce a Zidane por ser un referente en el fútbol al haber sido uno de los mejores jugadores tras colgarse el título de campeón de Europa, de la Champions League y Balón de oro, entre otros, pero lo que pocos saben es su amor y destreza por la escritura, razón por la cual fue uno de los fichajes de Montblanc.

Incluso así lo reconoció el ex jugador: "Montblanc es una Maison que encarna la cultura y la calidad, y defiende la importancia de transmitir ideas y filosofías a través del poder de la escritura. Yo también defiendo estos valores, ya que me he beneficiado de ellos y de la cultura que mi padre y mi familia me han inculcado, y que yo también trato de transmitir a otros. Y aunque solo lo saben unas pocas personas, escribo en mi libreta todos los días... No solo firmo autógrafos", comentó entre risas el ex jugador.