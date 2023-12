“Yo soy un mago en lo que hago”: Aníbal Velásquez

Vistiendo un pantalón morado y una camisa negra que deja al descubierto sus tatuajes, uno de ellos de él mismo tocando el acordeón, toma su sombrero, se lo acomoda, busca sus icónicas gafas negras y empieza a reflexionar que con la llegada de diciembre, y próximamente Carnaval, su música estará, una vez más, en cada rincón del Caribe.

“Es maravilloso porque esa es mi fuente de trabajo”, dice aunque inmediatamente aclara que “yo no dejo de trabajar porque siempre me invitan para un patrimonio, para un cumpleaños, o una fiesta particular. Pero cuando viene diciembre y Carnaval ya la cosa cambia”.

Lea también: ‘Viva la barra’ lanzó sencillos para alentar a Junior

Las notas que mágicamente ha digitado en décadas de trayectoria lo han puesto en la cúspide de los grandes acordeoneros aunque tuvo que abrirse su propio camino creando su propio género.

“Yo me salí del vallenato, aunque yo toco vallenato, si me piden un vallenato y yo lo toco. Pero me salí porque vi que me estaba pareciendo a otros y hacer un ritmo nuevo para bailar porque en ese entonces el vallenato no se bailaba, era para parrandear y tomar trago”.

Y aunque en el comienzo que empezó con su guaracha, que se diferencia de la cubana porque es “más rapidita, más jocosa, más sabrosa” el público no lo recibió con los brazos abiertos. “Me decían que estaba loco, hablaban tonterías”.

Lea también: El maestro Lisandro Meza está internado en una UCI en Sincelejo

Sin pensarlo ese loco mutó a mago con el tiempo pues lo que hacía con los dedos sobre las teclas del acordeón estaba al alcance de pocos.

La brujita, El perro de Juanita, El turco Perro, Navidad, 5 pa’ las 12, La cachiporra y más que se necesitaría una página entera para nombrar todos sus éxitos, hacen parte del monumental repertorio de este hombre de 87 años que antes de ser músico era soldador.

Hoy cuando las fechas decembrinas ya están caminando para él es inevitable no reflexionar sobre lo que ha sido de su carrera y lo que ha hecho como músico y cantante. “Yo soy un profesional, un mago de lo que hago”.

Lea también: ¡Los contenidos de El Heraldo para todos! Ahora podrá escucharlos en la web