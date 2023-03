Yinaris García, la entrenadora que busca cerrar brechas en el fútbol femenino

Esta barranquillera de 36 años viajó hasta Alemania para conseguir la licencia que la acreditara como entrenadora de fútbol profesional. Desde los 14 años empezó a jugar con la pelota tras ser invitada a formar parte de un equipo de barrio. Cuenta que desde niña estuvo influenciada por su padre para que admirara el deporte y quien la llevaba al estadio Metropolitano junto a sus dos hermanos mayores cuando jugaba el equipo ‘Tiburón’.

“Mi papá se enteró que me invitaban a jugar y le pedía que fuera a verme, siempre decía que no, porque no le gustaba; pero cuando vio mi determinación y empeño cambió, y ese vínculo que de pequeña no se daba ahora es un vínculo fuerte y es la mejor forma de comunicarnos”, manifestó García a EL HERALDO.

Sin embargo, el destino le tenía una mala pasada, debido a varias lesiones en ambas rodillas que le impedían seguir corriendo en las canchas, por ello decidió inclinarse por dirigir desde la línea técnica. “Después de haber estado un tiempo jugando y pasado por varios equipos decidí definitivamente que lo mío era entrenar. Ya tenía varias lesiones conmigo y demás, pero no me quería alejar del fútbol”, contó.