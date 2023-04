Yesenia Valencia denuncia suplantación: sacaron varios créditos a su nombre

Para su sorpresa, un asesor bancario le comunicó que su solicitud no podía ser aprobada debido a que su nombre aparecía con "cartera castigada" por las numerosas deudas que no había pagado. Ante esto, Yesenia Valencia pidió que le facilitaran la información del estado actual de su vida crediticia y en ese momento se enteró que varias compañías la habías reportado por mora.

“Efectivamente, Avon me había castigado porque yo no le había pagado, pero me di cuenta que no solo estaba Avon, sino que estaba en cinco o seis empresas más en las que habían usado mi nombre y mi número de cédula para ser codeudora de personas que trabajan con ventas de catálogo, cosa que yo no hago”, dijo la actriz.