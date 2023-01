Yailin compartió la primera foto del rostro de su bebé con Anuel AA

Por su parte, Yailin ‘La más viral’ publicó un video del momento en que conoció el sexo de su bebé. Vestida de blanco, rodeada de sus seres queridos, peluches y globos, la joven estaba junto a Anuel cuando de repente salió serpentina de color rosado. De esta manera, se conoció que el nuevo miembro de la familia será una niña.

“Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita”, escribió la ‘influencer’ en ese momento.