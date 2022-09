Yailín, esposa de Anuel AA, demandará a quienes “inventen chismes” sobre ella

Vale mencionar que tanto la rapera Yailín como el artista de reguetón se han visto envueltos en varios comentarios de la opinión pública a raíz de una supuesta separación e incluso se habría informado sobre una presunta infidelidad del cantante.

En medio de los rumores, Roxana Somoza, una tiktoker hondureña, aseguró en un video en su cuenta de TikTok que está esperando un hijo de Anuel, pero lo más sorprendente es que confirmó que habría tenido varios encuentros y citas por videollamadas con el puertorriqueño.

“Sé que esto es fuerte y no lo debería estar diciendo, pero yo me embaracé… Vamos a ser padres con Anuel, estoy súper feliz. La niña no se la va a dar Yailin, sino yo”, anunció.