Con ’Novias reales’, Mabel Cartagena cierra pasarela del Wedding Fest 2023

En el cierre de la pasarela estuvo la barranquillera Mabel Cartagena, quien lució un vestido hecho a medida por Erika Quizena.

“Me siento realmente emocionada con esta pasarela, ha sido un proceso que me he disfrutado completamente y que me han encantado vivir”.

Asimismo, Cartagena también destacó a la diseñadora que la vistió durante la gala.

“Lo que más contenta me tiene es el vestido. Ya yo tengo 40 años y se supone que las mujeres a mi edad deben ser muy recatadas, pero Erika Quizana ha logrado crear algo sensual con lo me siento espectacular”.

En el desfile también participaron otras personalidades como Marleidys Morales, Miss Univers Soledad 2023, Valeria Charris, Reina del Carnaval de Barranquilla 2022 y Nathalia De Castro González, Reina del Carnaval de Barranquilla 2023.