Washington premia el humor de Adam Sandler

A sus 56 años, Sandler fue reconocido con el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense, que el Kennedy Center entrega desde hace 24 años en la capital de EE.UU.

En la alfombra roja previa a la gala, Sandler recordó a EFE su primer monólogo de humor cuando tenía 17 años: "No estuve muy bien esa noche. No le gusté a nadie, pero me dio el subidón de estar en el escenario y tratar de hacer reír a la gente. No funcionó, así que me dije: 'vamos a ser buenos en eso".

Recordó además cómo una mujer le felicitó este domingo y le agradeció los buenos ratos que ha pasado con su familia viendo sus películas. "Hacer que las familias pasen un buen rato juntas es la mejor sensación", dijo.