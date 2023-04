Warner y Discovery anuncian serie de Harry Potter y otros títulos

El mundo del streaming sigue en una época de cambios. Warner Bros. junto a Discovery anunciaron en conjunto la plataforma Max, que entrará a reemplazar a HBO Max, inicialmente, en Estados Unidos.

A partir del 23 de mayo Max será el destino de los contenidos originales de HBO, las películas de Warner Bros., los Max Originals, el universo DC, el mundo mágico de Harry Potter, una amplia oferta de contenidos infantiles.

Precisamente entre los títulos anunciados se encuentra una serie de Harry Potter que, según explicó la plataforma, “presenta una fiel adaptación de la querida saga de libros originales de J.K. Rowling, quien será productora ejecutiva”.

Adicionalmente mencionaron que el universo ficcional de Juego de Tronos tendrá otra serie precuela que llevará por nombre ‘A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’.

Además se hizo el anuncio de una serie derivada de The Big Bang Theory, aunque no se explicó si será spin off, precuela o secuela.

“El servicio de Max es un amplio mosaico de contenidos que no tendrá comparación en cuanto a la amplitud, alcance y excelencia de su oferta”, comentó Casey Bloys, Chairman & CEO, HBO & Max Content.

El ejecutivo también puntualizó que “somos únicos porque tenemos lo mejor en todas las categorías, en todos los ámbitos, ya sea por los índices de audiencia, los premios o los fans.

Sabemos que podemos satisfacer cualquier deseo porque tenemos las marcas que la gente ama. En Max, encontrarán lo que quieren, cuando lo quieren”.

Paralelamente a los anuncios, de nuevos proyectos a futuro se presentaron los primeros adelantos de varias producciones que, desde que se conocieron habían generado expectativas entre los espectadores.

Entre esas producciones se encuentran The Penguin, protagonizado por Colin Farrell; la serie dramática HBO Original The Sympathizer, un thriller de espionaje y sátira intercultural basado en la novela homónima ganadora del Premio Pulitzer; la serie limitada True Detective: Night Country.