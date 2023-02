Viola Davis hace historia y completa los 4 premios más importantes del cine

Los cuatro galardones, conocidos como EGOT, comprenden los premios Emmy (televisión), Grammy (música), Óscar (cine) y Tony (Teatro). Ahora, con esta victoria de la norteamericana son 18 personas las que han logrado alcanzar este hito.

Davis ganó el Óscar a Mejor actriz de reparto por su participación en la cinta Fences. El Emmy lo consiguió gracias a su papel en la serie How to get away with murder en la categoría de mejor actriz en una serie dramática.

Mientras tanto, el premio Tony, a lo mejor del teatro, lo obtuvo en dos ocasiones: King Hedley II y Fences.