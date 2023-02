Alumnos de la Uniautónoma e internas, detrás del traje de Alcocer en Carnaval

El vestuario y sus complementos tienen no solo son un gran simbolismo y laboriosidad, sino también un gran contenido social.

De igual manera, la comparsa de la Primera Dama se sumó a la campaña ‘No es No’, liderada por ONU Mujeres, la Alcaldía de Barranquilla y la Universidad del Norte, con el fin de enviar mensajes de lucha, respeto, prevención y rutas de atención a las víctimas de violencia de género.

Acompañada de músicos y agrupaciones del tradicional fandango, entre ellas, la Banda Juvenil de Chochó (Sucre), la Primera Dama recorrió las calles enviando un mensaje de unión y respeto, e impulsando la campaña No es No, que busca enviar un mensaje a la no violencia y protección integral para las mujeres en el departamento