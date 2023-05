“Una sesión mía con Bizarrap sí sería algo grande”: Piqué

En su reciente distinción como Mujer del Año, la estrella del pop latino hizo énfasis en la resiliencia que ha tenido las mujeres y las distintas formas en que lleva su dolor.

“Las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar, hemos dicho cosas que no se podían decir, y aunque algunos se hayan quejado por ahí, ya no hay marcha atrás. Juntas hemos dado un paso al frente, y con cada paso que damos somos más libres y más plenas”.