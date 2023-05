Un viaje de aventura hacia el centro de la Tierra

El mexicano Yankel Stevan le da vida a Martín quien debe estar pendiente de los más pequeños, cuidarlos y guiarlos en todo, por ende, muchas de sus escenas y participaciones en pantalla es en complicidad con los niños del proyecto.

El poder trabajar con ellos sorprendió de sobremanera al protagonista de Control Z. “Fue un honor de trabajar con chavalones. Ellos me ayudaron mucho en el sentido físico cuando ya mi cuerpo no daba más o eran unas horas jornadas laborales muy largas, los niños eran los que me animaban a seguir grabando y todo el tiempo estaban con una sonrisa increíble”, comentó a EL HERALDO.

Asimismo, sobre su personaje fue un reto que asumió desde un principio aunque no estaba seguro de poder hacerlo de la mejor manera, especialmente por el esfuerzo físico que suponían todas sus escenas.

“Tanto Martín como Yankel como persona tomamos un reto que no pensábamos que lo íbamos a lograr al principio porque yo veía las sesiones, estaba muy preocupado. Hubo unas escenas que cuando terminaron las vi en el monitor y quedé impactado, me di cuenta de lo capaz que soy y de las cosas que puedo llegar a lograr en un corto tiempo”.