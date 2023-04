Un ‘segundo round’ entre Juan Villoro y Hugo Chaparro

Luego, Villoro descubrió la magia de documentar la realidad y los entremados de la cotidianidad y las problemáticas sociales.

"También me gusta agregarle cosas a la realidad, ordenarla para que nos parezca satisfactoria, complementarla con historias inventadas. Me baso en gente que conozco y en circunstancias que he vivido".

Su conexión con la música también ha influeciado sus obras literarias.

"Todos los autores se dejan influir por muchas cosas. Yo pertenezco a una generación en la que la música de rock la influyó mucho. Músicas populares que nos hicieron ver que la literatura no solo tiene que ver con la alta cultura".

Como todo melómano, Villoro expresó las virtudes que tiene la música en al vida del ser humano.

"La música ha sido muy significativa para mí por el entorno, las conductas que suceden con la música. Todos los lazos que genera la música son una mina extraordinaria para un escritor. Son estimulos que acaban siendo literarios".