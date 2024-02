‘Un pájaro voló’, un retrato sobre el duelo en la Berlinale

Leinad, quien es graduado de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños de Cuba, en este cortometraje plasmó diferentes emociones que ha tenido a lo largo de su vida con respecto a la pérdida de su padre, abriendo las heridas que ha llevado consigo y mostrarlas al mundo.

Por eso tiene algo claro y es que las películas que valen la pena “tienen algo de uno” porque permiten que se exprese con la mayor honestidad posible y eso la cámara lo capta.

“Un poco el punto de partida de la película era filmar algo que me recordara a mi papá, en un principio incluso yo quería filmar una cancha de voleibol vacía durante, no sé, 15, 20, 30 minutos, pero luego la cosa fue madurando, fue como simplemente un proceso en donde ya me atreví a contar una historia muy sencilla, pero muy potente tanto en su valor sensorial como narrativo”.

Ejemplo de ello, de cómo en esta película cada cosa narra algo, detalló el director, es que la ubicación de la cámara tiene un punto de vista particular porque es la mirada de un niño.

“En muchos casos cuando yo era niño observaba a los amigos de mi padre entrenando antes de prepararse para un partido de voleibol, entonces sí tenía muchos recuerdos, el eco, los balones, las palomas, todo eso como que nace ahí mismo en Barranquilla, en el Coliseo donde ellos entrenaban”.

Por eso toda esta película fue un aprendizaje, no solo a nivel personal de cómo entendió su duelo y lo convirtió en un cortometraje, sino a nivel profesional pues “mientras uno rueda la película que es tan personal, uno tiene que ser lo suficientemente fuerte mentalmente como para poder separar esa parte de la realización profesional donde todo un equipo está expectante para ver las decisiones que uno toma y por qué las toma”.