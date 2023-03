Un error y miles de ganadores, dejó la Lotería de Boyacá

Suertudos como Carlos se contaban por miles en toda la geografía nacional. Shirly Barrios, en Sabanalarga, Atlántico, también hacía parte de ese incontable grupo. Shirly incluso llegó a perder la esperanza: “Pasaron 15 días desde que lo raspé y no me llamaron. Fui al puesto donde lo compré y me comentaron del error, me dijeron que sí iban a entregarlos, pero que tocaba esperar. Preguntaba constantemente y nada. Me desesperé, le escribí a la Lotería. La respuesta fue que mantuviera la paciencia”.

Luz Ángela Navarro, vendedora de lotería hace más de 40 años, todavía recuerda la euforia que causó ese billete. En su puesto de Cereté, Córdoba, no quedó nada. “Le dije a mis peladas que cogieran uno. La hija mía lo raspó y salió el portátil”, asegura.

Los vendedores y distribuidores sospechaban que algo fuera de lo normal estaba pasando. A Luz Ángela el tema le parecía similar a un descache de otra lotería que entregó 50 carros cuando tenía planeados solo cinco.