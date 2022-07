Tu mirada, la melodía de una vecina que el Joe hizo éxito

“Fui el único músico que estuvo con él desde la primera hasta su última producción, El súper Joe”, expresa ‘el Pin’, hoy también ligado a la música con su propia orquesta llamada ‘La nómina del Pin’.

Frente a ese último trabajo discográfico, ‘el Pin’ afirma que “ese álbum tuvo algo especial. Cuando terminamos de grabar las canciones que estaban programadas, me llama el gerente de Discos Fuentes y me dice que falta otro tema, quería que fuera diferente y le dije: te lo tengo, Tu Mirada era una canción de una vecina mía del barrio, Leonor Socarrás. Nunca se me olvida que cuando me lo mostró le dije que estaba bueno y, como cosa mía, le prometí que Joe se lo iba a grabar, sin saber que tiempo después iba a suceder así”.

El músico agrega que “ahí queda demostrado que las palabras tienen poder”.

Tras el lanzamiento del álbum, Tu Mirada se convirtió entonces en ese momento en el éxito musical del cantante. Con esta canción el Joe volvió a su ritmo el ‘Joeson’ y, para destacar, fue tanta la acogida que, según ‘el Pin’, la melodía llegó hasta el sur del continente, específicamente hasta Chile, a donde tuvieron que ir de gira por lo pegado que estaba el tema.

“Para esta época (mitad de año) siempre estaba preparando lo que sería su próximo álbum, él se entregaba mucho porque era lo que le gustaba. Son tantas anécdotas que tenemos junto a Joe. Él para mí era más que un amigo, fuimos compadres, fue mi maestro en la música. Él fue el ser más humilde que he podido conocer, no era apegado a nada. Su inmortal frase era: “Baile que salga, baile que hacemos”.