Tres relaciones que han cultivado el amor y la amistad

Valentía, entrega, rigor y disciplina. Estas son algunas de las cualidades que se requieren para ingresar a la Armada Nacional, mismos aspectos que alimentaron el alma del capitán de corbeta Javier Alberto Uribe Larrota, jefe del Departamento de Administración de la Escuela Naval de Suboficiales ‘ARC Barranquilla’, y la teniente de fragata Lorayne Isabel Chona Suárez. Servir a la patria no sería la única labor que realizarían desde que se conocieron en el municipio de Coveñas (Sucre) durante 2017.

Una llamada equivocada provocó la presencia de sentimientos que hoy ambos comparten.

Un pedido que sería entregado a Lorayne terminó en una consulta al teléfono celular de Javier, por lo que emprendió una búsqueda sin saber que encontraría a la mujer que hoy es dueña de sus suspiros. En cinco años de relación y casi un año de casados han navegado en el buque del amor sin final alguno.

“Compartir esa misma vocación de servicio por el bienestar de todos los colombianos me llamó mucho la atención por el gran corazón que tenía”, manifestó la teniente.

“Ella me cautivó desde que la vi y conocer sus sueños me encantó. Su deseo de servir a la patria y lo centrada que estaba con lo que quería me enamoró”. El apoyo mutuo en su profesión ha sido la clave para seguir construyendo su relación.