Tite Curet: 20 años sin el escritor de la salsa

Tite, cuenta su hija, llevaba siempre cuaderno y lápiz en mano. La creación, la inspiración, la musa, podía asaltarlo en cualquier momento y ante eso, la solución era siempre tener donde escribir, o grabar, pues a veces también usaba una grabadora pequeña de bolsillo.

“Él siempre estaba escribiendo, siempre. Fue un genio de la música, como él yo no he conocido a nadie. Lo inspiraba la misma gente, lo inspiraban sus observaciones, las anécdotas de nosotros, yo me crié en un barrio de gente trabajadora, de clase media, por entonces papi caminaba mucho, cogía autobús público, taxis, eso lo inspiraba”, comentó a EL HERALDO su hija Hilda Curet.

Asimismo, Hilda recordó que en su casa, en la que se crió en Santurce, Puerto Rico, al ser de dos pisos, su abuelo vivía en la primera planta y Tite con su familia en la segunda. Allí, era común escucharlo a medianoche o en cualquier momento teclear en su máquina de escribir.