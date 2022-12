‘Titanic’: un amor que tras 25 años sigue tocando corazones

Tal enfoque, entre romance e historia, hicieron del título un producto fácil de llegar a muchas generaciones. De hecho, parte de la victoria fue haber logrado que la juventud del momento asistiera a verla y la disfrutara.

Jack Guzmán, actor barranquillero que ha participado en producciones de Hollywood como Power Rangers o CSI, era un adolescente al momento del lanzamiento. “Llegué a cine pensando: no, qué película tan larga, ojalá esté buena. Me llevé una sorpresa porque fue bacanísima. Realmente esta película cambió muchas cosas en el mundo, no solo en la industria”.

A su vez, Diego Camargo, actor y comediante colombiano, agregó: “Éramos como toda esa generación que estaba empezando a estudiar cine y que estamos interesándonos por lo diferente y sin verla, nos parecía un desastre, decíamos: ‘ah esa joda es otra producción comercial’. Así, yo me demoré, confieso, como dos años en verla y claro, cuando la vi me calló la boca. A pesar de lo melcochuda que es y de lo empalagosa que es, pues te das cuenta que no es una película, es la película. Es una historia perfectamente contada”.

Como dice la letra del tema principal de la película, My Heart Will Go On de Celine Dion, “el amor nos puede tocar una vez y durar toda la vida”, así como Titanic lleva 25 años tocando corazones y marcando historia.