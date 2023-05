Tina Turner también reinó en el cine

En ese mismo largometraje, Turner participó también en la banda sonora compuesta por Maurice Jarre, que incluye canciones de Graham Lyle y Terry Britten como We don't need another hero y One of the living, las cuales fueron interpretadas por Turner.

Otra de las películas en las que participó se encuentra El último héroe de acción, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Allí la cantante hace un cameo como la alcaldesa de Los Ángeles.

Tommy, estrenada en 1975, fue otra de las películas que tuvo en su elenco a la fallecida Reina del Rock. En esta cinta, compartió pantalla con otras grandes estrellas como el británico Elton John o el mismo Jack Nicholson.