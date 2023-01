Thomas Bangalter, la mitad de Daft Punk, anuncia álbum orquestal en solitario

En su formato disco, en vinilo triple y en plataformas digitales, "Mythologies" estará disponible a partir del 7 de abril.

Bangalter, de 48 años, vendió 12 millones de discos en todo el mundo junto a su compañero de fórmula, Guy-Manuel de Homem-Christo, hasta el anuncio de la separación del dúo en 2021.

Con la cara oculta por sus míticos cascos futuristas en sus apariciones públicas, Daft Punk fue responsable de súper éxitos como "Around the world" o "One More Time".

Los dos se conocieron en el colegio en 1987 y antes de formar esa banda tuvieron otra de rock llamada Darling.