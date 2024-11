Las cosas del hogar suelen acumular polvo durante el día o las semanas. Por eso es importante limpiar recurrentemente para que no se almacene.

Errores que se suelen cometer a la hora de preparar un pollo asado: ¿cómo evitarlo?

Ella es Natalia, la hija de Giovanny Ayala que se roba la atención en Instagram

Estafa: envían mensajes al celular a nombre de Netflix para saquear la cuenta bancaria

Uno de los electrodomésticos que más se ensucian pero es difícil de limpiarlos, son los televisores. Su pantalla es muy delicada por eso tiene que estar muy atento a las recomendaciones para limpiarlo adecuadamente.

Para ver una película, una serie o el noticiero, es significativo que la pantalla esté limpia para que pueda disfrutar de una experiencia visual óptima.

Lady Tabares, conocida como ‘La vendedora de rosas’, es confirmada como participante de ‘La casa de los famosos 2′

Lo primero que debe hacer es averiguar qué tipo de pantalla tiene su televisor si es pantalla LED, LCD, OLED y de plasma son más delicadas que las antiguas de vidrio, y requieren cuidados específicos.

No puede utilizar limpiavidrios o detergentes abrasivos porque puede causar daños irreversibles, como rayones o pérdida de brillo al televisor.

Anuel y Farruko se enfrentaron al opinar sobre canción de Karol G

Un paño de microfibra es suave y no abrasivo, por lo que lo puede utilizar para no rayar la pantalla. No utilice toallas, servilletas, ni alcohol, ni mucho menos amoniaco.

A continuación le daremos unos tips para limpiar la pantalla del televisor correctamente.

Pasos para limpiar la pantalla correctamente