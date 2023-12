Revista Time elige a Taylor Swift como personaje del año

Todo un fenómeno en la industria musical. Eso es lo que ha representado, especialmente este año, la artista Taylor Swift. No solo cerró el año como la cantante más escuchada en el mundo en Spotify, la plataforma de audio en "streaming" más grande del planeta, sino porque su gira mundial acaparó la atención de los medios.

Swift también ha sido escogida en 2023 como la 'Artista del Año' por otra plataforma de audio importante como es Apple Music, tras haber conseguido que 65 de sus canciones alcanzaran el 'Top 100' global, más que cualquier otra figura de la música.

Además, la estadounidense no solo conquistó los escenarios sino también las pantallas de cine, pues

“Taylor Swift: The Eras Tour” fue una de las películas más taquilleras en Norteamérica. En un fin de semana Tras un fin de semana, la cinta de la artista ganó aproximadamente 31 millones en 3,855 cines

Sin duda, "The Eras Tour” ya ha pasado a la historia. En pocos días se convirtió en la película que más dinero ha recaudado en Norteamérica, sin contar la inflación. Rápidamente acumuló 129,8 millones de dólares a nivel nacional.

Todo esto, sumado a otros aspectos, llevó a que la revista Time la eligiera como personaje del año.

Taylor Swift (@taylorswift13) is TIME's 2023 Person of the Year https://t.co/oyjR55azCZ pic.twitter.com/m2qbIbd5TX