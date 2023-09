‘Tapando el hueco’, el histórico álbum del Grupo Niche cumple 35 años

“Varios de los músicos consideraban que Jairo no les pagaba lo que debía de ser, en medio de semejante éxito que tenían. Entonces ellos van a Estudios Niche, se reúnen con Jairo y le dicen que si no acepta los nuevos precios que ellos le planteaban, pues no seguían en la orquesta”, contó en su momento Umberto Valverde, periodista y escritor caleño, biógrafo de Jairo Varela al medio Salserísimo Perú.

Los únicos que respaldaron al maestro Varela fueron el cantante Tito Gómez, César Monges, ‘Albóndiga’ y Álvaro ‘Pelusa’ Cabarcas. El director del Grupo Niche salió al escenario a informar que sus músicos no llegaron a tocar y que “Niche soy yo”.

Luego de eso, Varela le encargó a Pelusa la reconstrucción del grupo, con tal de darle un nuevo sonido a Niche. Así llegaron a la agrupación Diego Galé su hermano Jaime ‘Jimmy’ Galé, lván Sierra, Raúl Umaña. Cabarcas también convocó a Moris Jiménez, Víctor Rivera y Manuel Cortés.