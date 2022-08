Bad Bunny y Karol G entre los artistas más escuchados en verano 2022

1. “As It Was” - Harry Styles

2. “Running Up That Hill (A Deal With God)” - Kate Bush

3. “Me Porto Bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone

4. “Tití Me Preguntó” - Bad Bunny

5. “Glimpse of Us” - Joji

6. “Ojitos Lindos” - Bad Bunny y Bomba Estéreo

7. “Quevedo: Bzrp Music Sessions, vol. 52” - Bizarrap, Quevedo

8. “Efecto” - Bad Bunny

9. “Moscow Mule”- Bad Bunny

10. “Heat Waves” - Glass Animals

11. “Provenza” - Karol G

12. “About Damn Time” - Lizzo

13. “Late Night Talking” - Harry Styles

14. “Party” - Bad Bunny, Rauw Alejandro

15. “Te Felicito” - Shakira, Rauw Alejandro

16. “Stay (with Justin Bieber)” - The Kid LAROI, Justin Bieber

17. “Tarot” - Bad Bunny, Jhay Cortez

18. “Bam Bam - Camila Cabello, Ed Sheeran

19. “Cold Heart — PNAU Remix” - Elton John, Dua Lipa, PNAU

20. I Ain't Worried – OneRepublic