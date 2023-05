“Soy descomplicada, fiel reflejo de la barranquillera”

Fiel reflejo de la barranquillera, Isabella no se aferra a las amarguras y tampoco vive de complejos. Asume los cambios en su vida y los escribe para la reflexión de otras mujeres.

“Todo lo que he hecho siempre me lleva a la escritura. Fui la creadora de la serie Los caballeros las prefieren brutas, todos los caminos me traen de vuelta a lo que estoy haciendo ahora”.

Cuenta con siete libros publicados que la han alejado de las pantallas porque considera que este oficio requiere concentración, aislamiento, pero es lo que más disfruta porque implica, trabajar con la memoria, crear mundo y reflejar una expresión pura.

En ese camino, está a punto de publicar su octavo libro titulado Revivamos nuestra histeria, el cual relata los procesos que han atravesado las mujeres desde su creación.

“Siempre hemos sido catalogadas las malas, conflictivas y no nos dan buenos cargos porque si estamos en nuestros días podemos crear una guerra y curiosamente todas las guerras en la historia han sido creadas por hombres”, reflexiona Isabella.

Lejos de provocar una batalla entre hombres y mujeres, Isabella desea seguir cambiando la historia, por lo que considera que estamos viviendo en el siglo de la mujer.

“Para que no se repitan patrones. Sí siento que la mujer ha ganado terreno, pero la guerra es por entendernos entre nosotras mismas. Qué viva el siglo de la mujer. Estamos abriendo los ojos, qué bonito eso”