‘Socios por accidente’, una cómica historia de amor y amistad

“Mi intención siempre es que la gente se ría y la película logra su cometido con el plus de que al final tiene un mensaje muy bonito en donde no solamente se habla del amor como una relación de pareja, sino del amor que existe entre amigos. Asimismo, deja también la reflexión de qué tan importante es la amistad”, agregó.

Por otra parte, la cuota barranquillera en esta nueva producción va por cuenta de Gustavo Bernate. El actor y comediante se ha vuelto un referente del género, pues ha estado en cintas insignias como Los oriyinales, Pa’ las que sea papá o Mamá al volante.

El intérprete le dará vida a ‘El flaco’, el exnovio tóxico y malvado de Rodrigo (personaje de Quevedo).

El también Comunicador Social de la Uniautónoma definió su personaje como “todo un antagonista”.

“Él no quiere que se case con Carolina (Liss Pereira) y le va a hacer la vida imposible para que no lo logren, y que ella no pueda obtener los papeles para quedarse legal en Estados Unidos”, añadió sobre su rol en la trama en diálogo con esta casa editorial.