Silvestre Dangond habla de su actual relación con su exmánager Carlos Bloom

“Carlos es mi papá; yo no te puedo hablar nada de nuestra separación porque al final yo siento que no me he separado de Carlos. Estaré atado a él hasta el día que yo parta. Lo admiro y lo respeto tanto que no hay necesidad de hablar de nada por qué por mas que sea, seguimos conectados”, dijo Silvestre.

Dangond aclaró que a pesar de que sigue hablando con Carlos Bloom y lo sigue teniendo presente en muchas cosas, con este se cerró un ciclo en cuanto al trabajo que juntos hicieron por más de 20 años en el folclor vallenato.