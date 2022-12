“Volveré cuando me sienta diferente”: Silvestre Dangond

“No soy perfecto y ni lo quiero ser tampoco. Dediquen el tiempo a ustedes. Lo más fácil del mundo es hacer dinero, la salud no se recupera, ni la salud mental menos. No hay cosa que enferme más que el propio dinero tratando de buscarlo y buscarlo”, expresó el artista.

En un tono nostálgico agregó lo siguiente: “Los amigos que te traicionan son los que más quieres porque saben que los vas a perdonar. Hoy estoy aquí y me quedan tres conciertos más y entro en una pausa indefinida que no sé cuándo voy a volver. Solamente te digo muchísimas gracias por 20 años de vida artística. No me quejo de nada, y qué manera de despedirme, con un pie doblado, lluvia y siempre con la mente en alto y un mensaje de positivismo”, sostuvo Dangond.

Por último, contó que volverá cuando lo sienta pues busca entregarle todo el cariño a sus seguidores que han estado acompañándolo en su carrera artística.