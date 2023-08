Silvestre Dangond contra usuario que criticó su música: “Primero ubícate”

Hasta ese momento todo transcurría con normalidad, pero al parecer hubo algo o alguien que no dejó muy contento al intérprete de ‘Las locuras mías’.

Por ello, un seguidor comenta dicho vídeo diciendo: “Manito, tienes que volver a hacer vallenato de verdad".

La publicación le generó disgusto a Silvestre por lo que respondió “Si claro porque ‘las locuras mías’ no es vallenato, ‘recomenzar’ no es, ‘tengo’ no es, ‘manda cachaza’ no es, el ‘silvestrazo’ no es, ‘mala jugada’ no es, ‘el que te gusta soy yo’ no es… Primero ubícate para saber en qué idioma hablamos. Y de ñapa las 28 de Leandro”.

Asimismo, hubo algunas respuestas en contra de la reacción de Dangond como: “la arrogancia lo está consumiendo”, “hoy estás Off-side con lo qué estás haciendo papa, está bien evolucionar pero sin perder su estilo”, entre otros mensajes que recibió el cantante.