Siete mujeres disputan la corona de Acordeonera Mayor

“Ser la primera Reina Menor es una plataforma que me abre mucho las puertas porque me conocen y de hecho saben que soy buena. Me ha ayudado mucho a mi carrera. Este es el segundo año que concurso en la categoría mayor y aspiro a lograr mi objetivo”, dijo en diálogo con EL HERALDO.

Haciendo referencia a una frase muy popular dentro de la cultura Vallenata, Maciel sostuvo que: “En estos momentos las mujeres en el vallenato son ‘el perrero’ de los hombres, es así, porque ya hay mujeres que le dan la talla a los hombres y siento que la mujer ha sido algo fundamental para esta música”.

Esta joven cesarense fue la primera en inscribirse entre todos los concursantes de las distintas categorías, algo que para ella se convierte en un buen presagio.

“Cuando me coroné en 219 colocaron en el periódico ‘Maciel madrugó y Dios la ayudó’ y espero que este año también sea así. La Loma, Cesar es tierra de Samuel Martínez, tierra del primer rey vallenato Alejandro Durán y siempre me han brindado el apoyo por eso estoy orgullosa de ser lomera y quiero hacer historia con mi acordeón”.