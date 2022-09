“Es probablemente la etapa más oscura de mi vida”: Shakira

La ruptura entre dos estrellas del espectáculo mundial causó revuelo en todos los portales que le han puesto la lupa a las razones y futuro de la separación que hicieron pública la cantante barranquillera Shakira y el futbolista español Gerard Piqué.

Alejada de las cámaras y los medios, Shakira ha decidido vivir un duelo en compañía de sus hijos, con quienes ha sido captada en diversas ocasiones.

Tres meses después de haber sido confirmada la ruptura, la cantante brindó una entrevista en la que habló del tema por primera vez. La revista española Elle conversó con la barranquillera sobre sus proyectos actuales y el colapso de su relación.

“Oh, es muy difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Mmmm, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”.

Desde entonces, los paparazzi se han convertido en su sombra. Asistir a un lugar representa tener una nula privacidad, de la que solo puede disfrutar estando en casa.

“Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?”.

Milan y Sasha han sido su mayor refugio. Los pequeños no se han separado de su madre desde se conoció el estallido amoroso y así lo reflejan imágenes en las que se les ve con la cantante en cada paseo o plan familiar. Situación que también les afecta, añadiendo otras circunstancias personales que la barranquillera ha padecido en los últimos meses.

“Intento ocultarles la situación tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres por todo el mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor”.

La intérprete de ‘Te Felicito’ reconoce el momento gris que atraviesa en su vida, dejando ver que cada día vive una lucha interna para escapar del túnel y ser un ejemplo para sus hijos, manifestando que actualmente solo se tiene a ella, los niños, familia y amigos.

“Para aquellas mujeres que, como yo, creen en valores como la familia, el gran sueño de tener una familia para siempre, ver ese sueño roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento”.