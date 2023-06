El año de Shakira sin Piqué

“Es probablemente la etapa más oscura de mi vida”. El 21 de septiembre, esta frase le empezó a dar la vuelta al planeta. Por primera vez, la intérprete, habló, desde su intimidad, sobre el álgido momento que estaba atravesando.

Allí, reconoció la fase gris que estaba nublando su 2022, dejando ver que cada día libraba una lucha interna para escapar del túnel y lograr ser el ejemplo de sus hijos. Como una humana más, la barranquillera empezaría a evidenciar las fases de su duelo, que de acuerdo con la psicóloga, María Paula Peña, no llegan a ser lineales.

“Se vive la crisis, negación, pensar que si va a regresar, viene el enfado y la rabia, luego la depresión o tristeza profunda y luego la aceptación. No siempre en este orden, a veces se saltan. Depende cómo se gestione esa tusa en ese momento”.

No había mejor medicina para Shakira que su arte. Por ello, haciéndole honor a un talento innato y por el que se ha convertido en la artista latina más popular del mundo, continuó su camino en la música. Hasta ese momento, el último sencillo que había lanzado era Te Felicito junto a Rauw Alejandro (21 de abril de 2022).

Conocida la ruptura, los fanáticos consideraron que esta habría sido la primera referencia sobre la crisis amorosa con el español: “Por completarte me rompí en pedazos/ me lo advirtieron, pero no hice caso/ me di cuenta que lo tuyo es falso/ fue la gota que rebasó el vaso”.