Piqué, protagonista de memes por nueva canción de Shakira y Karol G

En ‘TQG’, Shakira y Karol G hacen referencia a que no quieren volver con sus ex, pues no están dispuestas a "repetir errores", sobre todo ahora que les va mucho mejor.

"Bebé qué fue, no pues que muy tragadito. Qué haces buscando melao y sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te dejé bonito", dice el coro.

Los usuarios de redes sociales no dejaron pasar inadvertidos cada uno de los versos y crearon divertidos memes, la mayoría protagonizados por Piqué.