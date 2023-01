Shakira y Karol G estrenarían juntas una canción

Es así como se rumora que las dos colombianas estarían detrás de esta posible canción que, según comentarios en redes sociales, sea una canción de “despecho”, como lo fue Monotonía.

Cabe recordar que, en julio de 2022, Karol G buscó la posibilidad de colaborar junto a la barranquillera, sin embargo recibió un “no” como respuesta, por lo que se prevé que la situación haya cambiado.

“No me dio susto tocar la puerta, así como un día se la toqué a Nicki Minaj y me dijo que sí, le mandé un DM y me dijo que sí, así de fácil. ¿Qué era lo peor que me podía pasar?, que me dijera que no, y eso pasó”, comentó en ese entonces.