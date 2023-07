Shakira logra nuevo récord en la lista Latin Pop Airplay de Billboard

"Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de tener un gran sello discográfico, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo, cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. Cuando tuve dudas sobre mi misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí, me mostraron su lealtad".

La artista hizo énfasis en que este grupo de personas celebra con ella sus alegrías y la acompañan en todas sus luchas.

Billboard también detalló que a pesar de que “TQG” registró una caída de 7 % en las impresiones de la audiencia, a 8,6 millones, en la última semana de seguimiento que finalizó el 20 de julio, las 10 semanas del dueto en el No. 1 marcan la segunda mayor cantidad de 2023, solo detrás de otra canción de Shakira: su colaboración con Bizarrap “BZRP Music Sessions, Vol. 53”, que dominó durante 12 semanas a partir de febrero (y actualmente ocupa el No. 7).

A medida que “Acróstico” y “Copa vacía” ascienden a los No. 2 y 3, respectivamente, la difusión radial de las canciones continúa creciendo. “Acróstico” ocupa el segundo lugar con un aumento del 2% en las impresiones de audiencia, a 5,7 millones, mientras que “Copa” sube 33% a 5,4 millones, lo que le otorga el honor del Greatest Gainer de la semana.

Previamente, Shakira y otros 16 artistas habían ocupado simultáneamente los dos primeros lugares de Latin Pop Airplay. La lista incluye a Rauw Alejandro, Bad Bunny, Camilo, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra 440, Enrique Iglesias, J Balvin, Juanes, Karol G, Maluma, Nicky Jam, Don Omar, Ozuna, Pitbull, Shakira y Tainy.