Shakira, la barranquillera que enamoró al mundo con sus pies descalzos

Aunque la artista ha interpretado recientes éxitos como Don't Wait Up o Girl like me, el triunfo y la fama pasaron a un segundo plano para ella.

“Los hijos te hacen reorganizar tus prioridades: lo primero es el bienestar de ellos y todo lo demás es secundario, incluso la buena música”, expresó en una entrevista.

Como se sabe, Shakira se ha concentrado en su esposo Gerad Piqué, quien este miércoles cumple 10 años menos que la cantante, y sus hijos Milan y Sasha, de 8 y 6 años, respectivamente.