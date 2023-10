Shakira: 25 años buscando a los ladrones

Nueve meses. Ese tiempo, el mismo que dura un embarazo, fue el lapso que le tomó a Shakira ‘parir’, nunca mejor dicho, a uno de sus ‘hijos’ musicales más queridos, un álbum que supuso el nacimiento de una estrella que no tendría techo.

“¿Dónde están los ladrones?”, preguntaba la barranquillera y hoy, 25 años después del lanzamiento de este trabajo discográfico, la búsqueda sigue vigente.

Y no, no era una búsqueda metafórica, fue real, porque en el aeropuerto de Bogotá le robaron una maleta en la que estaban escritas las canciones que iba a publicar ese año, por lo que tuvo que empezar de cero.

“Cuando estaba en un aeropuerto me robaron una maleta y en una de esas estaban mis canciones y no tenía copia, no me acordaba de nada, fue traumático. Estaba a punto de empezar este nuevo álbum (...) estaban todas las canciones sin corregir”, dijo en una entrevista con MTV en 1998.

Desde ese momento es cuando pasan nueve meses en los que en la oscuridad del estudio de grabación, dio la luz a grandes éxitos como: Ciega, sordomuda; Inevitable, Ojos así y otros, que hoy siguen sonando con igual o mayor fuerza.

