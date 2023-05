Cantante española aclara todo sobre posible plagio de Shakira con Acróstico

"Pero, a ver, yo en ningún momento he dicho que se plagió, que son cosas que pasan en la música, que está todo inventado, que no he inventado la rueda y que son unos acordes, una melodía parecida. Pero de verdad no creo que nadie me haya plagiado", dijo la intérprete a un programa radial español.

Varios análisis de medios especializados han sentenciado que ambas canciones tienen parecido, aunque ratifican que una demanda no daría la razón a la cantante española.