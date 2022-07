Señorita Bogotá conquista el Miss Teen Universe Colombia

La soberana visitó las instalaciones de EL HERALDO este lunes para contar la experiencia de su proceso.

“Desde pequeña me visualizaba en un reinado, pero sabía que tenía que trabajar duro y fijarme un objetivo y una meta. Ahora que lo he logrado, me siento muy feliz”.

Una fractura de ligamento de rótula y menisco no fue impedimento para que la joven continuara aspirando a la corona que soñaba desde su niñez.