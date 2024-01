Las secuelas y precuelas dominarán el cine en 2024

Con Beetlejuice 2 Tim Burton cumple su promesa de recuperar a la familia Maitland, nada menos que 25 años después. Michael Keaton, Winona Ryder o Catherine OHara repiten junto a Jenna Ortega o Willem Dafoe.

Otra joya que vuelve del pasado lejano es Gladiador 2, también recuperada por el director de la primera del año 2000, Ridley Scott, que ficha a Pedro Pascal para sustituir a un insustituible Russell Crowe cuando tenía 36 años y en plenas facultades físicas.

Otra de las secuelas que más curiosidad despierta es Joker: Folie a Deux, que asume el propio Todd Phillips, y que cuenta de nuevo con Joaquin Phoenix, acompañado de Lady Gaga en una historia que se convierte, nada menos, que en un musical.

Y como ya es habitual, hay novedad en el universo de Tolkien, esta vez con The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (Kenji Kamiyama), precuela de animación ambientada 183 años antes de lo ocurrido en la trilogía.